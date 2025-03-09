 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعين إيفي ديفرين متحدثا جديدا باسمه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعين إيفي ديفرين متحدثا جديدا باسمه

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 11:19 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 11:19 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن البريجادير جنرال إيفي ديفرين سيكون المتحدث الرسمي الجديد باسمه، ليحل محل دانييل هاجاري.

وقرر رئيس الأركان العامة الجديد إيال زامير تعيين ديفرين، الذي كان اسمه الأول اختصارا لـ(إيفرايم). وقال بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيتولى منصبه "في المستقبل القريب". ووافق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على تعيين ديفرين.

وكان الكثيرون يعتبرون هاجاري وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة.

يذكر أن ديفرين أصيب كقائد مدرع خلال حرب لبنان الثانية في عام 2006. وفي الفترة الأخيرة، كان مسؤولا عن تعاون جيش الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي.

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