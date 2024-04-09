«يويفا» يخطط لتقليل تدخل تقنية الفيديو

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مدربي المنتخبات الـ24 التي ستشارك في أمم أوروبا 2024 إلى التعاون لتجنب البطاقات غير الضرورية وحماية صورة اللعبة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في دوسلدورف الألمانية، وحضرها المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي.

وقدم روبرتو روسيتي، المدير العام للتحكيم في "يويفا"، بعض التوجيهات التي سيتبعها الحكام في البطولة التي ستقام من 14 يونيو إلى 14 يوليو وشدد على أنه "سيتم اختيار أفضل الحكام دون أي شرط آخر" وطالب باحترامهم.

وقال روسيتي للمدربين: "السلوك غير المقبول للاعبين هو مشكلة للحكام. يتبعك اللاعبون، وإذا كنت هادئا، فسيكون لاعبوك أكثر هدوءا. نريد تجنب البطاقات غير الضرورية وحماية صورة اللعبة، لذلك سنكون حازمين مع التنمر وعدم الاتفاق الواضح".

ووفقا لما ذكره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكد مسؤول التحكيم على أن: "الأمر يتعلق بحماية صورة اللعبة وترك إرث إيجابي للأجيال المقبلة".

وأضاف: "علينا أن نفعل شيئا ونحتاج إليكم لأنكم مهمون جدا بالنسبة لنا".

وسيؤكد "يويفا" هذا الشهر على مجموعة من 18-20 حكما تم اختيارهم لبطولة أمم أوروبا بألمانيا، وسيكون معسكرهم خلال البطولة في فرانكفورت، بينما سيكون معسكر حكام الفيديو المساعد في لايبزيج. وسيحضرون جميعا ورشة عمل تحضيرية من 13 إلى 16 مايو.

وأوضح روسيتي: يويفا يريد حكامًا ذوي شخصية قوية لاتخاذ قرارات على أرض الملعب واستخدام حكم الفيديو المساعد فقط عندما يكون هناك دليل على خطأ، لتحقيق أقل تدخل لأقصى استفادة".

وستحتوي الكرة الرسمية للبطولة على أجهزة استشعار حركة ترسل بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، للمساعدة في تحكيم المباراة وتحديد كل لمسة فردية للكرة، مما يقلل من الوقت المخصص لحل حوادث التسلل ولمسة اليد وركلة الجزاء.

وسيتم استخدام البيانات أيضا لإنشاء رسومات تلفزيونية وعروض مرئية، مما سيسمح للمشجعين في المنزل بالاستفادة من ذلك أيضا.