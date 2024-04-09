نجم الزمالك السابق يحمّل كولر مسؤولية تعادل الأهلي مع إنبي

حمّل أحمد عيد عبدالملك نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مسؤولية تعادل الأهلي مع إنبي في مباراة الفريقين أمس.

وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: «كولر يجب أن يكون أكثر صرامة مع لاعبي الأهلي خاصة بعدما شاهدنا وسام أبوعلي يهدر انفرادا سهلًا قبل هدف التعادل لفريق إنبي».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن إنبي لم يشكل أي خطورة على مرمى الأهلي سوى في الهدفين اللذين تم تسجيلهما من كرات ثابتة من أخطاء كارثية لدفاع الأهلي في التمركز«.

وأضاف أحمد عيد: «الأهلي لم يستطع الاستحواذ على وسط الملعب، ورغم ذلك أخرج كولر أحمد كوكا وقبله مروان عطية، وهناك علامة استفهام حول الدفع بـ عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيسر وتجاهل كريم الدبيس».