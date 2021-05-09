البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات في القدس



دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى إنهاء المواجهات في القدس، وذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



وكانت مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة المغرب، أمس الأول الجمعة.



وأغلق الاحتلال بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنع الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى لإقامة صلاة العشاء والتراويح.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن نحو 205 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.



من جانبه، حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة» عما يجري في مدينة القدس عموماً والمسجد الأقصى خصوصاً.



وحثت الأمم المتحدة إسرائيل، الجمعة، على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذرة من أن أفعالها قد تشكل جرائم حرب، فيما أدان مجلس التعاون الخليجي استمرار إسرائيل في عمليات التهجير والاستيطان بالقدس.