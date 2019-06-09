ثنائي المنتخب المغربي بوطيب والكعبي يتعافيان من الإصابة

تعافى اللاعبان خالد بوطيب وأيوب الكعبي مهاجما منتخب المغرب ، من الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا خلال المعسكر التدريبي للفريق المقام حاليا بمدينة سلا المغربية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر الشهر الجاري.

وخاض الثنائي تدريبات انفرادية خفيفة، بعدما شفي بوطيب، المحترف في صفوف الزمالك المصري، من الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق، فيما اختفت الآلام التي داهمت الكعبي، الذي يلعب في الدوري الصيني، في عضلة الفخذ.

ومن المقرر أن يدخل الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق في الأيام القليلة المقبلة، حسبما أفاد موقع (هيسبريس) الألكتروني المغربي.

ويستعد المنتخب المغربي لملاقاة نظيره الجامبي وديا بملعب مراكش المغربية يوم الأربعاء القادم، في إطار تحضيراته للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب، الساعي للفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج بها عام 1976 بإثيوبيا، في المجموعة الرابعة الحديدية، برفقة منتخبات ساحل العاج وجنوب أفريقيا وناميبيا.