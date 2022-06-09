مصرع شخصين في حادث تصادم بالبدرشين

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لقى شابين مصرعهما في حادث تصادم سيارة بمركبة توكتوك بالقرب من نزلة الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، ونقلت الجثت إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالقرب من نزلة الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بتوك توك يستقله شخصين، مما أسفر عن مصرعهما، ونقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.