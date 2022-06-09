شولتس يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا متناغم ومنسجم مع الحلفاء

رد المستشار الألماني أولاف شولتس على الاتهامات القائلة إن حكومته لم تبذل ما يكفي لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وفي أول مؤتمر صحفي موسع يعقده مع وسائل الإعلام الأجنبية، قال شولتس اليوم الأربعاء إن الادعاءات بأن ألمانيا لم تف بوعدها بتسليم أسلحة ثقيلة إلى كييف ليست حقيقية، وذلك حسبما نقلته عنه وكالة أنباء بلومبرج.

وقال السياسي الاشتراكي:" إذا نظرت إلى ما تفعله الولايات المتحدة أو فرنسا أو المملكة المتحدة، ستجد أنهم يفعلون نفس الشيء بالضبط، فنحن نمضي قدما بتناغم وانسجام مع الحلفاء".

يشار إلى أن ألمانيا قامت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا بالعدول عن سياستها طويلة الأمد التي تحظر توريد الأسلحة إلى مناطق الصراعات. ووافق ائتلاف شولتس الحاكم بإمداد حكومة كييف بأسلحة تشمل قاذفات صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ ستينجر مضادة للطائرات وصواريخ ستريلا أرض جو وألغام مضادة للدبابات وبنادق آلية وقنابل يدوية وذخيرة.