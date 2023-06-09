كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل مرض تغيير لون الوجه لدى البعض سواء كان أصفرا أو أحمر.

وقال موافي خلال برنامجه «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الشعيرات المتواجدة أسفل الوجه هي المسؤولة عن تغيير لون الوجه.

وأضاف أن غلق وضيق الشعيرات أسفل الجلد يكون اللون فيها أبيض، بينما يكون لون الوجه أحمر حال توسعها.

وتابع: لون البشرة لا علاقة له بمرض يحدده أي فرد آخر، الطبيب فقط هو من يحدد موقفك، مشددا على ضرورة عدم الاستماع لأي فرد يقول لنا جملة «مال وشك مخطوف كدا».