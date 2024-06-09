 مجموعة مصر.. جيبوتي وإثيوبيا يتعادلان بتصفيات المونديال - بوابة الشروق
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مجموعة مصر.. جيبوتي وإثيوبيا يتعادلان بتصفيات المونديال

أمير نبيل
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 9:26 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة منتخب جيبوتي ضد نظيره الإثيوبي في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

ولحساب المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر، جاء التعادل بنتيجة 1-1، بعدما تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 29 عن طريق جابريال دادزي، فيما تعادل بعدها بدقيقتين مينيلو ونديمو للضيوف.

ومنح التعادل جيبوتي نقطة أولى في مشوار التصفيات، أما المنتخب الإثيوبي فوصل للنقطة الثالث من 3 تعالات وهزيمة.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة برصيد 9 نقطة مع غينيا بيساو (5) مساء الإثنين في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.


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