جمهورية: كاليفورنيا تحولت إلى ولاية فاشلة تحت قيادة الديمقراطيين

قالت جينجر تشابمان، عضوة الحزب الجمهوري الأمريكي، إن ولاية كاليفورنيا أصبحت نموذجًا للفشل السياسي تحت حكم الديمقراطيين، مشيرة إلى تزايد الأزمات فيها مثل الهجرة غير الشرعية، والتشرد، وتجارة المخدرات والبشر، إلى جانب سوء الإنفاق العام.

وأضافت تشابمان في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الحاكم جافن نيوسوم لم يتمكن من السيطرة على هذه التحديات، بل زادت الأمور تعقيدًا خلال عهده، خصوصًا في ظل الاستعدادات لاستضافة الألعاب الأولمبية 2026 التي تتطلب جاهزية أمنية واقتصادية عالية، بينما الولاية تعاني من اضطرابات متصاعدة.

كما أشارت إلى حرائق الشتاء الماضي في لوس أنجلوس، والتي لم تتمكن القيادة المحلية من احتوائها، ما اضطر الرئيس السابق دونالد ترامب للتدخل وإنهاء الكارثة بنفسه.

وأكدت تشابمان أن كاليفورنيا تعيش حالة انحدار مستمرة منذ عقدين، مع إنفاق هائل في مجالات غير مجدية على حساب الأولويات الأساسية، معتبرة أن السياسات الديمقراطية هي السبب المباشر في هذا الفشل.