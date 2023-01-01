مقتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة في مدينة منبج شمالي سوريا

أفادت مصادر إعلاميّة سورية محلية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار بسيارة بالقرب من دوار السبع بحرات وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن سقوط قتلى من قوات «قسد» نتيجة انفجار مجهول السبب.

وقالت وكالة أنباء «هاوار»، التابعة لقوات «قسد»، إن انفجار السيارة وسط مدينة منبج، لم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة.

فيما أفاد ناشطون في موقع «الخابور»، بأن الانفجار نتج عنه مقتل عنصرين من ميليشيا قسد وإصابة آخر، وذلك بحسب ما نشرته شبكة «شام» السورية.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حول انفجار سيارة بمدينة منبج، فإنه «لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار، وسيتم نشر المعلومات بعد انتهاء التحقيقات».

ووفقا لمصادر محلية، فإن السيارة التي تعرضت للانفجار عند مدرسة التطبيقات في منبج، تحتوي على أسلحة، وحسب الحصيلة الأولية التي نقلها إعلام «قسد» فقد سجلت إصابتين وقتيل، وسط حالة استنفار عسكري وأمني كبير في المنطقة.

وسبق أن شهدت مدينة منبج العديد من الحوادث الأمنية؛ أبرزها مقتل 5 عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات «قسد»، إثر انفجار سيارة مفخخة عام 2019، أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج شرقي حلب.