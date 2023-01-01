فرنسا تعلن عن تحضير شحنات جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، بأن فرنسا ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا، ويجري إعداد إمدادات جديدة من المساعدات.

وقالت كولونا: «يهدف الدعم الذي نقدمه إلى تلبية الاحتياجات التي عبرت عنها السلطات الأوكرانية بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا، وسيستمر هذا الدعم ويتكثف، ويجري إعداد شحنات جديدة للمساعدة العسكرية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي عبرت أوكرانيا عنها باستمرار».

وتابعت: «نريد أن توفر قمة فيلنيوس فرصة؛ لتعزيز دعم الحلف لأوكرانيا على أساس طويل الأمد، وإعطاء مضمون ملموس لاحتمال انضمامها إلى الناتو».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن باريس ستواصل زيادة المساعدة العسكرية لكييف.

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو «تلعب بالنار» بتزويد أوكرانيا بالسلاح. كما صرح الكرملين بأن ضخ السلاح لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.