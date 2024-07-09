واشنطن: تنسيق شبه يومي مع مصر بخصوص حرب غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إنّ هناك تنسيقا شبه يومي مع مصر بخصوص حرب غزة.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن التنسيق يشمل جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف التوصل لتقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدا أن بلاده تقدر دور مصر وشعبها في التعامل مع الأزمة في غزة لا سيما الدعم المقدم للفلسطينيين.

ولفت إلى أن التنسيق المصري الأمريكي الممتد والمستمر هو نتاج علاقات كبيرة بين البلدين على مدار السنوات الماضية، واصفا العلاقات بينهما بأنها استراتيجية.

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًّا اليوم الثلاثاء، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، ومتابعة مسار العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع في المنطقة، لاسيما تطورات أزمة قطاع غزة والوضع فى السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة في بيان، إن السفير عبدالعاطي أعرب في بداية الاتصال عن شكره وتقديره لتهنئة نظيره الأمريكي، وتطلعه للعمل بصورة وثيقة معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتطويرها في مختلف جوانبها السياسية والإقتصادية والعسكرية.

وأكد وزير الخارجية الأهمية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية لكلا البلدين والشعبين، وحرص مصر على الحفاظ على وتيرة التفاعل والتنسيق بين البلدين من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية، والمفوضية الإقتصادية المشتركة، وهو ما أمن عليه الوزير "بلينكن"، معربا عن تطلعه للعمل عن قرب مع نظيره المصري لتعزيز تلك الشراكة.

وتطرق الاتصال لعدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والذي أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم جهود وقف إطلاق النار والمشاركة في رعاية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من جهود لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان الجهود الجارية لرعاية مفاوضات وقف إطلاق النار وفرص التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واستعرض الوزير عبد العاطي مختلف جوانب الموقف المصري الداعي إلى التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ونقاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة وجود رؤية شاملة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.



