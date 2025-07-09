الشرطة الألمانية تمشط 6 مواقع لإحباط هجوم إرهابي محتمل

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تقوم وحدات خاصة من الشرطة بتمشيط ستة مواقع في مدن ألمانية مختلفة، في إطار جهودها لمنع "هجوم إرهابي مشتبه به".

وأعلن مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف وشرطة مدينة إيسن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن المداهمات تُنفذ بالتزامن في مدن إيسن ودورتموند ودوسلدورف وزويست.

ووفقا للبيانات، تم إلقاء القبض مؤقتا على رجل /27 عاما/ يحمل جنسية البوسنة والهرسك.

وبحسب البيانات، فإن خلفية عمليات التفتيش هي "تحقيق موسع في شبهة احتيال تجاري مشترك".

وأوضحت السلطات أنه خلال هذا التحقيق ظهرت أدلة على أن الأصول المُحصّلة من خلال الأنشطة الاحتيالية كانت مُخصصة لتمويل "هجوم إرهابي".

وبحسب البيانات، أُجريت عمليات التفتيش لمنع المزيد من التخطيط لهذه الجريمة والحيلولة دون تنفيذها، ولتوضيح الحقائق بشكل أكبر.

وبغرض جمع الأدلة، أُجريت عمليات تفتيش في منازل تخص أطراف ثالثة مُسجلة حاليا كشهود.

ولم تعلن السلطات بعد المزيد من التفاصيل.



وأعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في دوسلدورف أن المتهم المقبوض عليه سيمثل أمام قاضي التحقيقات اليوم، مشيرة إلى أنه صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة الاحتيال التجاري المشترك لتمويل "هجوم إرهابي إسلاموي مشتبه به".

وقالت المتحدثة: "نفترض أنه ارتكب عمليات احتيال وكان ينوي استخدام الأموال التي حصل عليها من خلال هذه العمليات الاحتيالية لتنظيم هجوم والتخطيط له".

وأشارت إلى أن هناك أيضا مشتبها بهم آخرين تفترض السلطات تورطهم في أنشطة احتيالية، وقالت: "التحقيقات معنية أيضا بالكشف عما إذا كان هؤلاء على علم أيضا بأغراض استخدام هذه الأموال".