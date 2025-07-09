الادعاء الفرنسي يداهم مقر حزب لوبان في باريس بشبهة تمويل غير قانوني للحملات الانتخابية

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قال ممثلو ادعاء فرنسيون، إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا اليوم الأربعاء مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.

وأضاف ممثلو الادعاء في باريس، أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024 .

ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية ممولة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه.

وتابع ممثلو الادعاء، أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة.

كما تم إجراء عمليات تفتيش أيضا لمقار العديد من الشركات ومنازل مديريها.

ووصف زعيم الحزب جوردان بارديلا عملية التفتيش بأنها "مذهلة وغير مسبوقة"، زاعما أنها جزء من حملة مضايقات "وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي".