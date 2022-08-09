بعد فوزها بأفضل عرض في المهرجان القومي عودة مسرحية الحب في زمن الكوليرا على الطليعة 14 أغسطس

أعلن مسرح الطليعة عودة العرض المسرحي"الحب في زمن الكوليرا" في موسم جديد على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة اعتبارا من 14 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، وذلك بعد فوز المسرحية بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة ال 15 من المهرجان القومي للمسرح الذي اختتمت فعالياته أمس.

وحصد العرض الجوائز الكبرى بالمهرجان،حيث حصل مخرج العرض السعيد منسي على جائزة أفضل إخراج ومبلغ مالي قدره 45 ألف جنيه ودرع وشهادة تقدير، وفاز حامد السحرتي بجائزة أفضل أشعار وجائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، وفاز بجائزة أفضل تأليف موسيقى وليد الشهاوي ومبلغ قدره 30 ألف جنيه، وفاز مينا بباوي بجائزة أفضل دراما تورج ومبلغ قدره 22 ونصف ألف جنيه.

العرض مأخوذ عن رواية "الحب فى زمن الكوليرا" للكاتب العالمى جابرييل جارسيا ماركيز، وهى توليفة تجمع بين السرد والتمثيل والغناء والاستعراض، وتروى أحداث الرواية قصة حب بين رجل وامرأة منذ المراهقة، وحتى ما بعد بلوغهما السبعين، وتصف ما تغير حولهما من أحداث.

"الحب فى زمن الكوليرا" كتابة مينا بباوى، وإخراج السعيد منسى، وبطولة دينا أحمد، ومحمد فريد، وشمس الشرقاوى، ونسمة عادل، ودينا السواح، ومحمد صلاح الدين، ومحمود البيطار، وعصام الدين شرف، وأبانوب لطفى، وآية خلف، ومى السباعى، ووفاء عمرو قابيل، وتأليف موسيقى وليد الشهاوى، وأشعار حامد السحرتى، واستعراضات محمد ميزو، ومخرج منفذ إنجى إسكندر، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة.