مصادر يابانية: رئيس الوزراء الياباني يختار وزير الدفاع السابق هامادا لتولي حقيبة الدفاع

كشفت مصادر يابانية مطلعة، النقاب عن أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، سيختار وزير الدفاع الياباني السابق ياسوكازو هامادا، لتولي حقيبة الدفاع ليحل محل وزيرالدفاع الياباني الحالي نوبو كيشي، خلال التعديل الوزاري المرتقب في اليابان لتعزيز الدعم الشعبي المتعثر لحكومة كيشيدا، والذي يأتي أيضًا في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو لإعادة صياغة موقفها الدفاعي وسط تهديدات من جيرانها مثل الصين وكوريا الشمالية، إلى جانب روسيا.

وأشارت المصادر، وفقًا لوكالة أنباء كيودو اليابانية، إلى أن كيشيدا من المتوقع أن يعلن تعيين ياسوتوشي نيشيمورا، الذي كان مسؤولا عن فريق مكافحة جائحة كورونا، لتولي منصب وزير الصناعة في خلال التعديل الوزاري الجديد.

كما لفتت المصادر إلى أن سناء تاكايشي، رئيسة لجنة السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، من المقرر أن تتولى منصب وزيرة الأمن الاقتصادي، بينما سيتولى تارو كونو، رئيس العلاقات العامة بالحزب حاليًا، منصب وزير الرقمنة.

ووفقًا للمصادر، سيحتفظ كل من كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشى ووزير المالية الياباني شونيتشى سوزوكى ووزير التطوير الاقتصادى دايشيرو ياماجيوا بمناصبهم، في التعديل الجديد.

وبحسب الوكالة اليابانية، فمن المتوقع الإعلان عن التشكيل الجديد بشكل رسمي غدًا الأربعاء.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام يابانية، أعلنت عن هبوط شعبية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة في شهر أكتوبر الماضي، وسط تساؤلات للناخبين بخصوص قرار حكومته إقامة جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي نسبة تأييد حكومة كيشيدا بلغ 46% هبوطًا من 59% في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أسابيع، بينما زادت نسبة الرافضين لها إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة خلال نفس الفترة.

جاءت نتائج الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الهاتف وشمل 1223 مشاركا، قبل يومين فقط من تعديل مزمع في مجلس الوزراء وقيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.