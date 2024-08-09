نشوب حريق مروع في سيارة محملة بالأدوية بطريق الخارجة - الداخلة في الوادي الجديد

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شب حريق في سيارة نصف نقل محملة بالأدوية تابعة للوحدة المحلية لمركز الفرافرة وذلك بطريق الخارجة – الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث كانت السيارة متجهة لنقل شحنة دواء لقطاع الصحة بمركز الفرافرة لسليمها للإدارة الصحية بالمركز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، بلاغا يفيد نشوب حريق في سيارة حكومية محملة بالأدوية بطريق الخارجة - الداخلة، بالقرب من قرية الزيات.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث سيارة إسعاف، وتمكنت من إخلاء كميات الدواء من السيارة وإخماد الحريق الذي شب بالسيارة والحمولة دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.