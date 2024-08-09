 نشوب حريق مروع في سيارة محملة بالأدوية بطريق الخارجة - الداخلة في الوادي الجديد - بوابة الشروق
الجمعة 9 أغسطس 2024 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نشوب حريق مروع في سيارة محملة بالأدوية بطريق الخارجة - الداخلة في الوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 12:03 ص

شب حريق في سيارة نصف نقل محملة بالأدوية تابعة للوحدة المحلية لمركز الفرافرة وذلك بطريق الخارجة – الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث كانت السيارة متجهة لنقل شحنة دواء لقطاع الصحة بمركز الفرافرة لسليمها للإدارة الصحية بالمركز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، بلاغا يفيد نشوب حريق في سيارة حكومية محملة بالأدوية بطريق الخارجة - الداخلة، بالقرب من قرية الزيات.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث سيارة إسعاف، وتمكنت من إخلاء كميات الدواء من السيارة وإخماد الحريق الذي شب بالسيارة والحمولة دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك