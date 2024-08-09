الشرطة الألمانية تنفي وجود خطر متزايد يهدد حفلات أديل في ميونخ

بعد إحباط محاولة "هجوم إرهابي" على حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في العاصمة النمساوية فيينا، أشارت تقديرات الشرطة في مدينة ميونخ الألمانية إلى عدم وجود خطر متزايد على الحفلات الكبرى لملكة البوب البريطانية أديل المزمع إقامتها في المدينة الواقعة جنوب ألمانيا.

وقال متحدث باسم رئاسة شرطة ميونخ: "بالطبع نأخذ هذا الأمر في الاعتبار في تقييمنا للوضع. نحن نراقب الوضع باستمرار، وإذا ظهرت أي تهديدات محددة، سنتخذ رد فعل بطبيعة الحال". ولفت المتحدث إلى عدم وجود خطر ملموس في الوقت الراهن.

واستطرد المتحدث: "على كل حال لدينا بالفعل قوات شرطة كافية في الموقع"، موضحًا أنه "بسبب الوضع السياسي العالمي، لدينا منذ فترة طويلة زيادة في مستوى التهديدات المجردة، خصوصًا في الفعاليات الكبرى."

وتحيي المغنية البريطانية أديل ما مجموعه عشر حفلات في العاصمة البافارية ميونخ في أغسطس الجاري وذلك في ملعب مؤقت تم تصميمه خصيصًا لها ويتسع لـ 73,000 شخص. ومن المنتظر أن تقام الحفلات القادمة يومي غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وقالت السلطات النمساوية إن شابا إسلامويا/19 عاما/ كان يخطط لارتكاب "مجزرة" في محيط حفل لتايلور سويفت، وأضافت السلطات النمساوية أن الشاب المنتمي لتنظيم "داعش" أدلى باعتراف كامل بعد اعتقاله. وكانت السلطات النمساوية ألقت القبض أيضا على شاب آخر/17 عاما/.

وذكرت السلطات النمساوية أن خطة الشابين كانت تتمثل في قتل عدد كبير من الأشخاص باستخدام متفجرات وأسلحة حادة إما يوم الخميس أو الجمعة. وفي إجراء احترازي، قام المنظم بعد القبض على الشابين بإلغاء جميع حفلات سويفت الثلاث في فيينا التي كانت مقررة في الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الجاري.