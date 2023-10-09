مندوب فلسطين بالجامعة العربية: أبومازن يجرى اتصالات إقليمية ودولية لوقف العدوان على غزة

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه تقرر عقد اجتماع لمجلس الجامعة في دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بناء على طلب من دولة فلسطين، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن يجري اتصالات مع زعماء العالم بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وأوضح العكلوك في بيان أن الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار العكلوك إلى أن الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وقال السفير العكلوك، إن الرئيس محمود عباس أبومازن يدير تحركا إقليميا ودوليا من خلال اتصالات مع زعماء العالم هدفه وقف العدوان على شعبنا.

وأدان العكلوك المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات المدنية، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم.