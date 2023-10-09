 طوفان الأقصى.. الهلال الأحمر الفلسطيني: نشكر الشعب المصري لدوره في تقديم المساعدات الطارئة لنا - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. الهلال الأحمر الفلسطيني: نشكر الشعب المصري لدوره في تقديم المساعدات الطارئة لنا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 1:14 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 1:14 م

أعرب المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد أبو مصبح، عن شكره للشعب المصري وللهلال الأحمر المصري لدورهم في تقديم المساعدات الطبية الطارئة للشعب الفلسطيني.

وقال أبو مصبح - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) - " أود أن أشكر الشعب المصري والهلال الأحمر المصري لتواصلهم المستمر مع إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، فنحن استلمنا من مصر بالأمس شحنة من المساعدات الطبية الطارئة استجابة منها لتداعى الأحداث في قطاع غزة".

وذكر أن المخزون الاستراتيجي المتوفر للمستهلكات الطبية والإسعافية ينذر بالخطر لأن حجم الإصابات والشهداء يفوق بكثير ما شهدناه في المواجهات السابقة، كما أن المولدات البديلة للطاقة تحتاج إلى قطع من الصيانة، وإسرائيل تمنع من خلال الحصار على قطاع غزة، دخول قطع الصيانة فضلا عن وجود نقص للوقود.

وأضاف: "جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته على عدة مواقع في غزة الليلة الماضية"، مؤكدا أن سيارات الإسعاف منتشرة في جميع المناطق بقطاع غزة.


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