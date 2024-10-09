مستشار قائد الحرس الثوري: نفذنا عملية سيبرانية تزامنا مع الهجوم الصاروخي على إسرائيل

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قال مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد إبراهيم جباري، إن الحرس نفذ عملية سيبرانية بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الذي نفذه على إسرائيل مطلع أكتوبر.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن جباري، قوله: «بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على المراكز الحساسة للكيان الغاصب، اعترفوا هم أنفسهم بأن أسطورة القبة الحديدية تحطمت بالكامل».

وأضاف: «بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، قمنا بتنفيذ عمليات سيبرانية على أنظمة دفاع العدو، مما مكن الصواريخ من المرور بنجاح وضرب النقاط الحساسة».

وتابع: «في هذه الهجمات أصيبت قواعد مهمة للصهاينة، بما في ذلك حظائر مقاتلات إف 35، بأضرار بالغة، كما تم تدمير عدد من طائراتهم».

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على هجوم إيران الصاروخي الذي شنته الأسبوع الماضي.

وقد جاء الهجوم الإيراني، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.