تنظم دار العين حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "كل الألوان أزرق" للكاتب مجدي القشاوي، وذلك يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري، في الساعة السادسة مساء، بمقر دار العين.

ويناقش المجموعة الدكتور محمد عبدالباسط عيد، والكاتب والروائي مجدي نصار، وتدير المناقشة الكاتبة منى أبو النصر.

ومن أجواء المجموعة القصصية نقرأ:

"الضباب، وصمتها الأصيل، لم يتركا لي إلا عوالمي الداخلية وطاولة الموزاييك؛ فأما عن عوالمي الداخلية فأبذل جهدا في التعامل معها بسلبية.. منذ عدة أشهر أطفأت من تحتها المواقد، ورفعت من وعائها كل عصي التقليب، ومع ذلك ظل الحساء الكثيف محتفظا بسخونته، وبتقلبات قديمة تسكنه ما زالت، لكني أراهن على الوقت وأفعال الترسب، ليبقى الماء بالأعلى رائقا، أجلس فيه حتى رقبتي وأستمتع بالبرودة والصمت".

"وأما عن قرص الموزاييك، فهي التي أحضرته وبدأت العمل عليه صباح الأمس، فتحت علبة ضخمة من الصاج، ممتلئة بقطع الموزاييك الصغيرة، أكبرها لا يتجاوز ضلعه السنتيمتر الواحد، تضع عليها غراء أبيض وتلصقها بدأب عباد يكررون ذكر آلهتهم آلاف المرات.. المذهل كان تكسيرها للقطع الصغيرة بمطرقة، ورص الأجزاء المهشّمة إلى جوار بعضها؛ الأمر الذي جعل لهشيم العالم مساحة واضحة داخل العمل. كانت تضرب على القطع بالمطرقة داخل قماش سميك حتى لا تتناثر في المكان، وأكثر من مرة جرحت أصابعها وهي تمسك بالأجزاء المتكسّرة الحادة."