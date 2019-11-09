زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسي يصل ماليزيا

وصل زعيم المعارضة الكمبودية سام رينسي، اليوم /السبت/، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في محاولة منه للعودة إلى بلاده من أجل حشد المعارضين ضد حكم رئيس الوزراء هون سين.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية أن رئيس الوزراء الكمبودي انتقد محاولة رينسي وعدد من أعضاء المعارضة العودة إلى البلاد وشن مظاهرات، ووصفها بأنها تعد "محاولة انقلاب".. وقال المتحدث باسم الحكومة فاي سيفان "إنه في حال عودة رينسي إلى البلاد، فإنه سيواجه بعض الاتهامات أمام المحكمة".

يذكر أن زعيم المعارضة الكمبودية كان قد فر إلى فرنسا منذ أربعة أعوام عقب إدانته بتهمة التشهير عقب إصداره أوامر بدفع مليون دولار كتعويض، فضلا عن أنه يواجه عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام في قضية منفصلة.