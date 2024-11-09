الخدمات البيطرية بالزراعة: حملات مكبرة على مراكز بيع الأدوية البيطرية واللقاحات

شنت مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية خلال شهر أكتوبر الماضي، للكشف عن أية مخالفات متعلقة بتسجيل الأدوية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بشكل غير مطابق للمواصفات، بحسب بيان لوزارة الزراعة اليوم.

وقال الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 427 مركزاً، وتم ضبط 141 مركزاً مخالفاً، شملت مخالفات مثل العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية محظورة، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، وصدرت 32 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز المخالفة بعدد 112 منشأة في عدة محافظات، منها: الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، وسوهاج.

وأضاف: كما تم تحرير 16 محضرًا إداريًا و7 محاضر جنح ضد المخالفين في محافظات مختلفة، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 6 مراكز بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها في مجال تداول الأدوية البيطرية وحماية صحة الثروة الحيوانية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تعزيز التنمية المستدامة للثروة الحيوانية، والاستمرار في تطوير وتطبيق أحدث الأساليب العلمية لتحسين الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.