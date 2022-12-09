الكونجرس الأمريكي يقر تشريعا يحمي زواج المثليين بموجب القانون الفيدرالي

وكان تصويت مجلس النواب 258 مقابل 169 صوتا، حيث صوت جميع الديمقراطيين في المجلس و39 جمهوريا لصالحه، على الرغم من أن 169 من الجمهوريين داخل المجلس صوتوا ضد التشريع.

واجتذب مشروع القانون أيضا أغلبية حاسمة من الحزبين في مجلس الشيوخ، مما يعكس تحولا في الثقافة الأمريكية بشأن قضية كانت تعتبر ذات يوم مثيرة للانقسام السياسي.

ورأى بايدن أن التصويت بين الحزبين "من شأنه أن يمنح راحة البال لمجتمع الميم والأزواج من مختلف الأعراق الذين يكفلون الآن الحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم".

ولا يتطلب التشريع الجديد، المعروف باسم قانون احترام الزواج، من الولايات إضفاء الشرعية على زواج المثليين، ولكنه يتطلب منهم الاعتراف بالزواج طالما كان ساريا في الولاية التي تم إجراؤه فيها.

وهو يلغي التشريع السابق الذي يعرّف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما يحمي الأزواج من مختلف الأعراق من خلال مطالبة الولايات بالاعتراف بالزواج القانوني بغض النظر عن "الجنس أو العرق أو الأصل القومي".

ونما القبول العام للزواج المثلي بشكل كبير في العقود الأخيرة، بينما أظهرت استطلاعات الرأي الآن أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يؤيدونه.

لكن بعض المحافظين واليمين الديني ما زالوا معارضين.

وقال الجمهوري المحافظ جيم جوردان قبل فترة وجيزة من التصويت "أعتقد أن هذه هي الطريقة الخاطئة".

وحصل التشريع على دعم المدافعين عن مجتمع الميم بالإضافة إلى عدد من المنظمات والكيانات الدينية بما في ذلك كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، على الرغم من أن العديد من المحافظين الدينيين الأمريكيين لا يزالون يعارضون زواج المثليين باعتباره مخالفا للكتاب المقدس.

سيلغي هذا الإجراء قانونا أمريكيا صدر عام 1996 يسمى قانون الدفاع عن الزواج، والذي من بين أمور أخرى حرّم المزايا الفيدرالية للأزواج المثليين.

لكن التشريع لن يمنع الولايات من منع الزواج المثلي أو بين الأعراق إذا سمحت لهم المحكمة العليا بذلك.

كما يضمن عدم إجبار المؤسسات الدينية على تقديم خدمات لأي زواج، ويحميها من الحرمان من حالة الإعفاء الضريبي أو المزايا الأخرى لرفض الاعتراف بزواج المثليين.