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تأهل منتخب كرواتيا إلى نصف نهائي كأس العالم، بعدما فاز على البرازيل بركلات الترجيح (4 – 2)، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

وسيلاقي منتخب كرواتيا في مباراة نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا التي ستقام مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، ولجأ المنتخبان إلى الأوقات الإضافية من أجل حسم المتأهل للدور القادم.

وتمكن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول من تسجيل الهدف الأول للسيلساو.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم البرازيل بهدف، وفي الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا في الدقيقة 117 من تسجيل هدف التعادل عن طريق برونو رونو بيتكوفيتش.

واتجهت المواجهة إلى ركلات الترجيح بعدما انتهى الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الكرواتي.