الجيش الإسرائيلي يعلن أن المسيرة التي ضربت مبنى وسط إسرائيل مصدرها اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، إن المسيرة التي ضربت مبنى وسط إسرائيل مصدرها اليمن.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «مسيرة أطلقت على ما يبدو من اليمن سقطت في يافنيه جنوب تل أبيب، دون تفعيل منظومة الإنذار».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع انفجار في مبنى سكني في يافنيه جنوب تل أبيب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أجهزة الرصد الإسرائيلية لم ترصد المسيرة في يفنه وبالتالي لم يتم اعتراضها، مؤكدة أن الجيش فتح تحقيقا في الأمر.

בתיעוד הזה נראית פגיעה ישירה של כטב"ם pic.twitter.com/kndgoeqjxe — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 9, 2024

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة التي انفجرت في مدينة يفنه أطلقت من العراق أو اليمن.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عبر منصة «إكس»، مشاهد توثق لحظة الانفجار في مبنى سكني بمدينة يفنه جنوب تل أبيب.