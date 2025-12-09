فايننشال تايمز: اعتراض عربي وإسلامي يبعد بلير عن خطة غزة

• مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قال إنه قد يعمل في منصب مختلف في غزة، بحسب الصحيفة..

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن اعتراضات من بعض الدول العربية والإسلامية أبعدت رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن دور له جرى الحديث عنه في إدارة قطاع غزة ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأشارت الصحيفة البريطانية، الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفته بأنها مطلعة، إلى أن عددا من الدول العربية والإسلامية اعترض على مشاركة بلير، الذي وصفه ترامب بأنه "رجل طيب جدا"، في "مجلس السلام" المزمع أن يتولى إدارة شؤون غزة، بحسب الخطة.

ولفتت إلى أن بلير "الذي كان الاسم الوحيد المعروف حتى الآن بين المرشحين لعضوية المجلس، لم تقبله بعض الدول العربية والإسلامية بسبب سمعته في الشرق الأوسط"، رغم رغبة ترامب في إشراكه.

وتُعزى هذه الصورة السلبية لبلير إلى دعمه الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إضافة إلى المخاوف من أن يؤدي دوره إلى إبعاد الفلسطينيين عن إدارة شؤون غزة.

وبحسب الصحيفة، قال مصدر مقرب من بلير فضّل عدم الكشف عن اسمه إن السياسي البريطاني قد يعمل في منصب مختلف في غزة، مضيفا: "من المرجح جدا أن تكون له مهمة أخرى في سياق آخر. الأمريكيون والإسرائيليون يحبونه".

وفي سياق متصل، أفاد مصدر آخر مقرب من بلير بأن رئيس الوزراء السابق قد يشارك في اللجنة التنفيذية التي يُتوقع أن تضم صهر ترامب، جاريد كوشنر، ومستشاره ستيف ويتكوف، إلى جانب عدد من المسؤولين العرب والغربيين، بهدف تنسيق العمل بين مجلس السلام والفلسطينيين.

ومن المخطط أن يترأس هذه اللجنة التنفيذية المبعوث الأممي السابق للشرق الأوسط ووزير الدفاع البلغاري الأسبق نيكولاي ملادينوف.

ومن المنتظر تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لخطة أمريكية.

هذه الخطة المكونة من 20 بندا، أعلنها البيت الأبيض أواخر سبتمبر الماضي، وانخرطت إسرائيل منذ 10 أكتوبر المنصرم، في أولى مراحلها التي تنص على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى مع حركة حماس، لكن تل أبيب ما زالت تعرقل العبور إلى مرحلتها الثانية بتكرار خروقاتها للاتفاق.

وتشمل المرحلة الثانية من الخطة بنودا بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

ولمدة عامين بدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.