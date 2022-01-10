نائب وزير السياحة تتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أجرت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، زيارة تفقدية لمقر وزارة السياحة والآثار بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت جولة تعريفية لمجموعة من العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ضوء الاهتمام بتعريف العاملين بالوزارة بالفكر الجديد الذي سيتم انتهاجه عند الانتقال للعاصمة.

وقالت "شلبي" أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، إنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة للعاملين باستخدام أفضل وأحدث التقنيات التكنولوجية، مشددة على ضرورة قيامهم بنقل صورة واقعية لزملائهم عما شاهدوه بالمبنى الحكومي.

وأشادت بالإنجاز الكبير الملموس في المبنى والذي يشهد تطورا كبيرا ومستمرا يتضح خلال الجولات الاسبوعية التي يتم القيام بها، لافتة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي تعكس الحداثة والتطور الذي تشهده الدولة المصرية فيما يخص مشروعات المدن الجديدة مثل مدينتي العلمين الجديدة والجلالة، مشيرة إلى أن هذه المدن تمثل واجهه حضارية ومشرفة للمقصد السياحي المصري، كما أنها تعكس فرصا كبيرة للاستثمار السياحي بمصر.