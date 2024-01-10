تفاصيل مباحثات غير معلنة أجراها كبير مستشاري بايدن في قطر بشأن الأسرى في غزة

بحث بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوترات الإقليمية وجهود إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.



جاء ذلك حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، اليوم الأربعاء، الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة (لم يسمها).



وقال الموقع إن ماكجورك التقى في الدوحة، الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري وبحث معه التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.



وأضاف أن البيت الأبيض والحكومة القطرية لم يعلنا عن اللقاء، ولم يصدرا بيانا بشأنه، كما لم يرد أي تعليق فوري من الجانبين بشأن ما أورده الموقع الأمريكي.



وجاءت تأتي زيارة ماكجورك إلى الدوحة تزامنا مع جولة في المنطقة يجريها وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، لبحث تطورات حرب غزة، والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.



وفي وقت سابق من الأربعاء، التقى بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث أكد الأخير الرفض التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».