محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طما

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة طما شمال المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، والدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين، وأحمد عرابي، رئيس مركز ومدينة طما.

تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالسوق، الذي يوفر مختلف السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات والمنظفات، بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%، وتصل إلى 50% على بعض السلع، مما يلبي احتياجات الأسرة. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ أن افتتاح السوق اليوم هو جزء من سلسلة أسواق اليوم الواحد التي سيتم افتتاحها في مراكز ومدن المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق سيستمر على مدار يومي الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، وفي حال الإقبال الشديد سيتم تمديده إلى ما بعد يوم السبت. كما كشف عن خطة المحافظة للتوسع في إقامة المعارض والشوادر المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بهدف استمرارها طوال العام.

وشدد المحافظ على أهمية المرور المفاجئ على جميع المعارض وإحكام الرقابة عليها، مع التأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ووجه مسئولي التموين والطب البيطري والوحدات المحلية بضبط تشغيل المعارض وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبيئية بها.