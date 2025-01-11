رئيس مدينة سيوة يستقبل قافلة وزارة الأوقاف الدعوية لنشر التوعية الدينية وسماحة الإسلام ووسطتيه

استقبل اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة، القافلة الدعوية القادمة من وزارة الأوقاف، والتى تستهدف نشر التوعية الدينية وسماحة الإسلام ووسطتية

وأوضح الشيخ محمد منصور أن برنامج عمل القافلة يستهدف تواجد أئمة وزارة الاوقاف بواحة سيوة والقرى التابعة لها، خلال مدة عمل القافلة من أجل معايشة واقع الناس، والوصول إليهم مهما اختلفت مواقعهم واهتماماتهم من أجل تبسيط المعاني لهم على مختلف فئاتهم العمرية والفكرية، وكسب مودتهم، والاستماع إلى أسئلتهم ومشكلاتهم والرد عليها، مع بيان حرص الإسلام علي صحة الإنسان وأهمية القيم الأخلاقية فى حياة الناس، وأهمية الإنتاج والعمل فى هذه المرحلة، وغيرها من الموضوعات المهمة، وذلك من خلال عقد الندوات والمحاضرات، في المساجد، ومركز الشباب بالمدينة والقرى التابعة بما يحقق الأهداف الأساسية من توجيه تلك القافلة.

من جانبه، وجه اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والشيخ حسن عبدالبصر مدير عام أوقاف مطروح على دور الوزارة الدعوي والاجتماعي الهام باعتباره الدرع الحصين للإسلام وعلى اهتمامهم الدائم بواحة سيوة وتوجيه قوافل دعوية لنشر الخطاب الديني الوسطى مع تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف تلك القوافل.