مدارس إسرائيل تعيد فتح أبوابها لتلاميذ المراحل الأولى بداية من يوم غد

يبدأ الأطفال الصغار في إسرائيل في العودة إلى رياض الأطفال والمدارس بداية من يوم غد الخميس، وفقا لنظام بألوان إشارات المرور يصنف المناطق وفقا لمعدلات العدوى بفيروس كورونا بها.



ووفقا لقرار صدر عن اللجنة الوزارية المعنية بملف كورونا الليلة الماضية، سيتمكن الأطفال في رياض الأطفال والتلاميذ من الصف الأول حتى الرابع من العودة إلى مدارسهم في المناطق المصنفة "خضراء" و"صفراء".



وفي المناطق المتبقية، سيتم السماح بعقد الصفوف حتى العاشر في مساحات مفتوحة.



ومن المقرر أن يعود الأطفال الأكبر سنا إلى المدارس في مواعيد لاحقة، وفقا لترتيبات محددة.



كما قرر الوزراء أمس تشديد القيود على دخول الأفراد إلى إسرائيل.



وحتى أولئك الذين تلقوا لقاحا ضد كورونا أو سبق أن أصيبوا بالفيروس فسيُطلب منهم تقديم نتائج سلبية لفحص لكورونا تم إجراؤه قبل 72 ساعة من المغادرة لإسرائيل، مع الخضوع لاختبار آخر عند الوصول.



وبعد ظهور النتيجة السلبية، سيتم إعفاء من تم تطعيمهم أو أصيبوا بفيروس كورونا في السابق من العزل.



وقال نائب وزير الصحة يوآف كيش اليوم الأربعاء إن عدد الإصابات الخطيرة بكورونا تراجع لأول مرة منذ شهر لما دون الألف حالة.



وفي إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 2ر9 مليون نسمة، تلقى نحو 6ر3 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، من بينهم نحو 2ر2 مليون تلقوا الجرعة الثانية أيضا.