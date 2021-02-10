أكد جون إدوارد وكيل اللاعبين، أن كريم فؤاد لاعب إنبي يتمسك بالانتقال إلى الأهلي، كما تحدث أيضا عن جونيور أجايي ومسألة اقترابه من الاعتزال.
وقال إدوارد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن كريم فؤاد لاعب إنبي و المعار من النجوم كان قريب من الانتقال للأهلي في يناير الماضي وتم حسم الامور والاتفاق بنسة 99% ولكن حلمي طولان تمسك بوجوده مؤكدا أن اللاعب رغبته الانتقال للأهلي رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية أبرزها من الدوري الفرنسي.
وفي سياق آخر أشار إلى أن وليد ازارو لاعب الأهلي السابق، تعرض لضغوط كبيرة من أشخاص في الاعلام وعلى السوشيال ميديا اثناء فترة تواجده مع الأهلي وكان هناك عروض كثيرة من داخل مصر لضمه في الفترة الماضية ولكنه سعيد بالتواجد في الاتفاق السعودي.
وأكد أيضا جون إدوارد وكيل محمد شريف، أن اللاعب تلقى عروضا كبيرة من مصر والخليج قبل تجديد تعاقده مع الأهلي ولكن كان لديه قرار واحد فقط التواجد والاستمرار في الأهلي.