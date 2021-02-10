أكد جون إدوارد وكيل اللاعبين، أن كريم فؤاد لاعب إنبي يتمسك بالانتقال إلى الأهلي، كما تحدث أيضا عن جونيور أجايي ومسألة اقترابه من الاعتزال.

وقال إدوارد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن كريم فؤاد لاعب إنبي و المعار من النجوم كان قريب من الانتقال للأهلي في يناير الماضي وتم حسم الامور والاتفاق بنسة 99% ولكن حلمي طولان تمسك بوجوده مؤكدا أن اللاعب رغبته الانتقال للأهلي رغم تلقيه العديد من العروض الخارجية أبرزها من الدوري الفرنسي.

وفي سياق آخر أشار إلى أن وليد ازارو لاعب الأهلي السابق، تعرض لضغوط كبيرة من أشخاص في الاعلام وعلى السوشيال ميديا اثناء فترة تواجده مع الأهلي وكان هناك عروض كثيرة من داخل مصر لضمه في الفترة الماضية ولكنه سعيد بالتواجد في الاتفاق السعودي.

وأكد أيضا جون إدوارد وكيل محمد شريف، أن اللاعب تلقى عروضا كبيرة من مصر والخليج قبل تجديد تعاقده مع الأهلي ولكن كان لديه قرار واحد فقط التواجد والاستمرار في الأهلي.