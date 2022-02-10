قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نتائج جهود الدولة المصرية المبذولة في القطاع تتضح من خلال حجم وأثر القطاع بالنسبة للاقتصاد الكلي وتوفير الغذاء للمواطنين، مشيدًا بالآثار الإيجابية لتلك الجهود منذ 2014 وحتى الآن خلال الجوائح التي أثرت على العالم كله.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الدولة استطاعت الصمود ومقاومة تلك الظروف؛ نتيجة توفير الغذاء والجهود المبذولة لزيادة المساحة المنزرعة وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

وذكر أن الدولة حريصة على توفير أفضل خدمة والأمن الغذائي للمواطن المصري، قائلًا إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع ملفات الوزارة بشكل كامل، إضافة إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدورية لها.

وشدد متحدث الزراعة على أهمية عملية «شتل القصب»؛ لأن الزراعة التقليدية للقصب تؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفلاح من المحصول، موضحًا أن عملية «الشتل» تعظم من الإنتاج وتزيد حجمه وتوفر استخدام المستلزمات وتساعد في استخدام أساليب الري الحديثة والمتطورة.

وأشار إلى البروتوكول الموقع بين وزارات الزراعة والري والمالية والبنوك الوطنية - من أجل توفير التمويل للمزارعين لتطوير أراضيهم وتطبيق الري الحديث - بدون فائدة وعلى أقساط تمتد لـ10 سنوات، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتحمل الفوائد المالية نيابة عن الفلاح، والزراعة تعد الدراسات الفنية مجانًا والري تعمل على الدراسات المائية.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.