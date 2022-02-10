 مصطفى الفقي: هيكل كان يتعامل مع رؤساء الدول بـ«ندية».. وترك تسجيلًا عن سد النهضة - بوابة الشروق
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مصطفى الفقي: هيكل كان يتعامل مع رؤساء الدول بـ«ندية».. وترك تسجيلًا عن سد النهضة

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل
أحمد علاء
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 4:42 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 4:45 ص

قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، إنّ الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل كان يتعامل مع رؤساء الدول بـ"ندية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن هيكل لم يكن مجرد "جورنالجي" كما كان يحب الحديث عن نفسه، لكنّه كان مفكرًا ومثقفًا واستراتيجيًّا وصاحب رؤية بعيدة.

وتابع: "هيكل لو كان حيًّا الآن كنا نحب ندردش معه حول كورونا والأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. هيكل أيضًا ترك تسجيلًا عن سد النهضة وقدّم تأصيلًا تاريخيًّا عنه".

وأشار إلى أنّ هيكل كان يتسم بالأفق المتسع، ويقرأ ما لا يقرأ غيره، حيث كان قادرًا على استخراج الدلالات التي قد لا تكون واضحة للكثيرين.

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