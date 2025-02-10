مسئول أممي: فخورون بالعمل مع مصر والأردن لإنفاذ المساعدات للفلسطينيين

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة، إن جهودًا بُذلت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع مصر والأردن، أسهمت في إدخال بعض المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الأمر منح شعورًا بالفخر لإنقاذ بعض الأرواح.

لكنه أكد أن هذه الجهود لا تزال غير كافية، خاصة في ظل شهور طويلة من النزاع دون تدخل حاسم لإنهاء معاناة السكان.

وعبر عن مشاعر مختلطة بين الفخر والعار، حيث يشعر بخزي المجتمع الدولي لعدم قدرته على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين واجهوا عدوانًا وحشيًا على مدار الأشهر الماضية.

ووجه فليتشر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أنه لم يبذل ما يكفي لمساعدة المدنيين في غزة، ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية والضغط السياسي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن سكان غزة يتطلعون للعودة إلى حياتهم الطبيعية، تمامًا كما يتطلع الإسرائيليون الذين تأثروا بأحداث 7 أكتوبر، موضحًا أن الجميع يريد إعادة بناء حياته.