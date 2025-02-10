استطلاع: 2ر49% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون تغيير السلطة مقابل 2ر45%

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهر استطلاع حديث للرأي اليوم الاثنين أن الفرق بين نسب تأييد البقاء على الحكومة الحالية في كوريا الجنوبية وتغيير الحكومة ظل ضمن هامش الخطأ للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته ريال متر على 1002 بالغ في يومي 6 و7 فبراير، فإن 2ر45% من المجيبين دعموا حفاظ حزب سلطة الشعب الحاكم على السلطة بتراجع 8ر0 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق، بينما أيد 2ر49% تغيير السلطة من قبل المعارضة بزيادة 1ر0 نقطة مئوية.

وسجلت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم 8ر42% بتراجع 6ر2 نقطة مئوية، بينما بلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي بنسبة 9ر0 نقطة مئوية إلى 8ر40%.

وقالت الوكالة إن الحزبين شهدا تراجعا في نسب التأييد، وتقلصت الفجوة بينهما إلى 0ر2 نقطة مئوية وظلت داخل هامش الخطأ للأسبوع الثاني على التوالي.

وبلغت نسب التأييد لحزب إعادة بناء كوريا وحزب الإصلاح الجديد والحزب التقدمي 4ر3% و 4ر2% و 0ر1% على التوالي.

وفيما يتعلق بالمرشحين الرئاسيين المحتملين لدى المعسكر التقدمي في حالة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا أيدت المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سيوك-يول، احتل زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج المرتبة الأولى بـ 8ر40% ويليه حاكم إقليم جيونججي كيم دونج-يون بـ 7ر7% ورئيس الوزراء الأسبق كيم بو-كيوم بـ 5ر6% ورئيس الوزراء الأسبق لي ناك-يون بـ 0ر6%.

ولدى المعسكر المحافظ، جاء وزير العدل كيم مون-سو في المركز الأول بـ 1ر25% %، ويليه النائب السابق يو سيونج-مين بـ1ر11%، وعمدة سول أوه سيه-هون بـ 3ر10% وعمدة دايجو هونج جون-بيو بـ 5ر7% وزعيم حزب سلطة الشعب السابق هان دونج-هون بـ 4ر7%.

وبلغ هامش الخطأ ما يزيد أو يقل عن 1ر3% نقاط مئوية، مع نسبة ثقة بلغت 95%.