اعتقال عمدة العاصمة الألبانية بتهمة الفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الألبانية، اليوم الاثنين، إنه تم اعتقال إريون فيلياج ، عمدة العاصمة الألبانية تيرانا والشخصية المهمة في الحزب الحاكم، على خلفية مزاعم متعلقة بالفساد.

وقال ممثلوا الادعاء الخاص المختصون بقضايا الفساد والجريمة المنظمة لوسائل الإعلام الألبانية إنه يشتبه في ارتكاب فيلياج لعدة حالات من قبول رشى وغسل أموال وإخفاء الدخل بشكل غير قانوني.

يشار إلى أن فيلياج - 45 عاما يشغل منصب عمدة تيرانا منذ عام 2015.

وهو أحد أعضاء مجلس إدارة الحزب الاشتراكي الحاكم ومساعد مقرب من رئيس الوزراء إيدي راما ، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمان.

ورفض فيلياج مزاعم بالفساد في نهاية العام الماضي ووصفها بأنها "ملفقة" بعد أن استجوبه ممثلوا الادعاء كشاهد.