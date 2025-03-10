وفد إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة اليوم لإجراء مباحثات بشأن الهدنة في غزة

من المقرر أن يتوجه وفد إسرائيلي، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة «المتعثرة».

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، يتواجد المبعوث الأمريكي ويتكوف حاليا في قطر، ومن المقرر أن ينضم الوفد الإسرائيلي إلى المناقشات.

ويأتي ذلك مع قرار إسرائيل قطع التيار الكهربائي عن القطاع. وبحسب القناة 12 العبرية، فإن المساعدات الوحيدة التي تصل إلى القطاع حاليا هي المياه.

وتزعم التقديرات في إسرائيل أن المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن، ستكفي لمدة شهر ونصف آخر.

ومن المتوقع أن يبحث الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى قطر إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين.

ويعتبر إرسال الوفد إلى قطر إشارة جدية تجاه الأمريكيين، إذ لا يوجد أمام إسرائيل خيار سوى إرسال وفد بسبب تواجد مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في قطر.

لكن إسرائيل تعترف بأن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود تماما. وعلى هذه الخلفية، تم اليوم اتخاذ قرار بوقف كمية الكهرباء القليلة التي ما زالت إسرائيل تزود بها القطاع، وهي الكهرباء المخصصة لمحطة تحلية المياه في غزة.

وقبل أسبوع، أوقفت إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية والوقود ومعظم الكهرباء، ويعتمد القطاع الآن على المولدات والألواح الشمسية.

وعقد الكابنيت الحربي اجتماعا في الساعات الأخيرة، لبحث صلاحيات الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع الوسطاء المصريين والقطريين معًا، ويرأسه منسق شئون أسرى الحرب والمفقودين جال هيرش، وأوفير فالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين عن الشاباك والموساد والجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن من المتوقع أن يبقى الوفد في الدوحة لمدة يومين.

وتريد إسرائيل، في إطار الاتفاقات الجديدة، أن يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تزعم أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء أسرهم، أو الذين تتدهور حالتهم الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم يريدون أيضًا التركيز على كبار السن.