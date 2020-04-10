صور بالأقمار الصناعية تظهر أضرار قصف هائلة في قاعدة الشعيرات السورية

أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية ضررا كبيرا في مطار الشعيرات العسكري السوري الذي تعرض للقصف نهاية الشهر الماضي، فيما قال موقع متخصص بالتصوير من الأقمار الصناعية إن "الضربة الجوية التي لحقت بالمطار تسببت بتعطيل شحنات إيرانية بشكل مؤقت".

ولم تعلن أي دولة مسؤوليتها عن قصف قاعدة الشعيرات، لكن الإعلام السوري اتهم إسرائيل بالمسؤولية عن القصف، وقال إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت العديد من الصواريخ التي أطلقت نحو المطار.

من جهته، قال موقع "Image Sat" الذي نشر الصور إنها تظهر "أدلة على ضربة هائلة تعرض لها المطار"، وتبين الصور "6-7 ضربات على المدرج وضربتين على مبنى النظام الملاحي"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف الموقع: "بعد أسبوع من الضربة تظهر صور الأقمار الصناعية وجود أعمال لتصليح المدرج"، مؤكدا أنه "بعد الإصلاح سيستطيع المطار ممارسة أعماله الروتينية، وهي على الأغلب استقبال أسلحة تنقل بالجو".

بدورها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن بين عامي 2017-2019 قتل نحو 100 شخص من العاملين في القاعدة، أغلبهم من السوريين. فيما يعتقد إن إيران تستخدم المطار لإيصال أسلحة إلى حزب الله في لبنان.

وتقع القاعدة على بعد حوالي 140 كم شمالي دمشق وحوالي 150 كم جنوبي القاعدة الجوية الروسية في اللاذقية، وهو قريب من الحدود اللبنانية وبلدة القصير.

ويبعد أقل من 100 كيلومتر عن منشأة سورية حساسة أخرى في مصياف ضربتها غارات جوية في عام 2017 كما يقع جنوب منشأة للأسلحة بالقرب من بني ياس.

ونقل تقرير لمجلة "ناشونال إنترست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن القوات السورية تعيد بناء قوتها الكيماوية وأن هذا الأمر هو سبب الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا.

وأفادت تقارير بأن مقاتلات إسرائيلية شنت في 31 مارس الماضى، 8 ضربات صاروخية في وسط سوريا، عبر الأراضي اللبنانية. بينما قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات السورية صدت كل الهجمات قبل أن تقر لاحقا بأن الضربات ألحقت أضرارا مادية بمرافق عسكرية.