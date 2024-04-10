مخرج فيلم ع الماشي: تحضيرات الفيلم أرهقتني ولا أخشى المنافسة

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "ع الماشي"، بحضور فريق العمل.

وقال المخرج محمد الخبيري، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش العرض الخاص، إن تحضيرات الفيلم بدأت قبل عام من بداية التصوير، وأنها أرهقته كثيرا، وذلك لصعوبة الفكرة، وأنه جمعته جلسات عمل عديدة مع الفنان علي ربيع للوقوف على تفاصيل كل مشهد في الفيلم حتى خرج للنور بهذا الشكل الذي سيشاهده الجمهور.

وأضاف أن الكواليس كانت كوميدية وممتعة للغاية تعامل الجميع بود وكأنهم عائلة واحدة، وعلى ربيع إنسان يحترم عمله ويحضر جيداً، لذا هو لا يخشى المنافسة ويتمنى التوفيق لجميع الأفلام التي تنافس في عيد الفطر المبارك.

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج محمد الخبيري.