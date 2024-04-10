شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقامها فرع ثقافة جنوب سيناء، بساحة العلم بمدينة طور سيناء، احتفالًا بليلة عيد الفطر المبارك، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، وأحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، لفيف من القيادات التنفيذية، ومواطني مدينة الطور.



وتضمنت الاحتفالية استعراض التنورة، ومجموعة من الاستعراضات لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، واستعراضات لفرقة طور سيناء الجديدة للفنون الشعبية.



وأشاد محافظ جنوب سيناء، بفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، مؤكدًا أنه سيجري الاستعانة بها في كافل الاحتفالات الخاصة بالمحافظة، وقرر صرف مكافأة قدرها 2000 جنيه للفرقة.



وحرص المحافظ، على دعم أبناء المحافظة من المواهب، وأنه يتطلع إلى تكوين فرقة للفنون الشعبية من أبناء المحافظة، مشيدًا بفرقة طور سيناء الجديدة للفنون الشعبية، مؤكدًا أنها ستكون واعدة خاصة أن الشباب والفتيات بالفرقة لديهم استعداد، ولكنهم يحتاجون إلى تدريب ليصلوا إلى مستوى متقدم.



ووجه المحافظ، مدير فرع الثقافة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لفرقة الطور للفنون الشعبية، وإمدادهم بكافة الوسائل التي من شأنها الارتقاء بمستواهم.