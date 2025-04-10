مؤشر نيكي الياباني يقفز مع بداية التداولات ويربح أكثر من 2000 نقطة

قناة الوثائقية تكشف عن برومو الموسم الثالث من السلسة الوثائقية «من روح مصر»

الهيئة الوطنية للإعلام تطلق مؤتمر مستقبل الدراما في مصر 22 أبريل الجاري

المجلس الأعلى للإعلام: استمرار ضوابط بث المباريات الدولية والأفريقية التي تبدأ بعد التاسعة مساء

لميس الحديدي عن دعوات الجهاد المسلح: شعبوية لا تقوم على أسس دينية