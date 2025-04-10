مؤشر نيكي الياباني يقفز مع بداية التداولات ويربح أكثر من 2000 نقطة

ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، حيث ارتفع بأكثر من 2000 نقطة، حيث رحب المستثمرون بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتراجع عن معظم تعريفاته الجمركية.
وتم تداول مؤشر نيكي 225 في بورصة طوكيو للأوراق المالية عند 58ر34052 نقطة، مرتفعا بنسبة 4ر7% خلال أول 15 دقيقة من التداول.
ويعكس هذا الارتفاع أصداء القفزة التي حدثت خلال الليل في وول ستريت، والتي شهدت أحد أفضل أيامها في التاريخ، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة5ر9%.
وجاءت الارتفاعات بعد خسائر سابقة في الأسواق العالمية عقب الإعلان عن رسوم ترامب الجمركية.