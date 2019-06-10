حمادة صدقي يرحل عن تدريب الجونة

أعلن نادي الجونة، رحيل حمادة صدقي، المدير الفني للفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي ولَم يتوصل الطرفان لتجديد التعاقد لمدة موسم آخر.



وأكد نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن قطاع الكرة بنادي الجونة، في تصريحات له مساء الأحد انتهاء عقد حمادة صدقي مع الفريق وأن الإدارة ستعلن اسم المدير الفني الجديد خلال أسبوع.



وأشار شوقي، إلى أن هناك مفاوضات جارية مع أكثر من مدرب ورفض الإفصاح عن هويته سواء مدرب مصري أو أجنبي.



ونجح صدقي في بقاء الفريق في الدوري المصري برصيد 37 نقطة محتلا المركز الـ15، بعد ان تولي المهمة خلفا لهشام زكريا