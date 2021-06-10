ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مأرب اليمنية إلى 35 مدنيا

ارتفع عدد ضحايا القصف الذي استهدف مدينة مأرب، شرقي اليمن، مساء اليوم الخميس، إلى ثمانية قتلى و 27 جريحا.



وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن القصف استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة مأرب، بصاروخين بالستيين وطائرتين مسيرتين، مشيرين إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مسجد أثناء خروج المصلين بعد أداء صلاة المغرب.



وبحسب الشهود، فقد تسبب القصف بمقتل ثمانية مدنيين وإصابة 27 آخرين، ووقوع أضرار مادية في المسجد والمباني المجاورة.



وأشار شهود العيان إلى أن من بين الضحايا مسعفون ونساء.



وفي وقت سابق اليوم أكد مصدر عسكري لـ (د.ب.أ)، أن مسلحي الحوثيين شنوا قصفا مسلحا على مدينة مأرب بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة.



من جانبه، استنكر معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، "استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مسجدا وسوقا تجاريا وإصلاحية للنساء في مدينة مأرب وسيارات إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، ما أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين بينهم نساء وإصابة 27 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية".



وطالب الإرياني، المجتمع الدولي "بمغادرة مربع الصمت الذي تعتبره مليشيا الحوثي ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم، وإدانة هذه الجرائم الوحشية والقتل الممنهج للمدنيين من النساء والأطفال، وسرعة العمل على إعادة تصنيف مليشيا الحوثي (منظمة ارهابية) وتقديم قياداتها للمحاكمة باعتبارهم (مجرمي حرب)".



ولم يصدر الحوثيون أي تصريح حول هذا القصف حتى الآن.