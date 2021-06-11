البرلمان الأوروبي يدعو لتسريع اتفاق إعادة التوطين مع المغرب

دعا البرلمان الأوروبي إلى سرعة إتمام اتفاقية إعادة توطين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بعدما فتحت المملكة مؤقتا حدودها الشهر الماضي للسماح لموجة من المهاجرين بدخول جيب سبتة، الإسباني، بشمال أفريقيا.

وقال البرلمان الأوروبي في قرار اعتمده اليوم الخميس، إنه يجب تخفيف حدة التوتر الحالي، والسعي إلى شراكة موثوقة مع المغرب. وقال أيضا إنه يتعين على المغرب الوفاء بالتزامها بشأن تحقيق مزيد من التعاون في مجال الهجرة وأمن الحدود.

والمفاوضات متواصلة منذ عام 2000 بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية لإعادة التوطين.

كما رحب نواب البرلمان بقرار المغرب تسهيل استقبال قُصِّرْ دون مرافق، ويعيشون بشكل غير منتظم في أوروبا.

وقال النواب إنه يجب أن تتعاون المغرب وإسبانيا، بحيث يمكن إعادة الأطفال ولم شملهم وأسرهم.

وفي منتصف مايو الماضي، خففت المغرب ضوابط الحدود بشأن جيب سبته، كوسيلة ضغط.

وفي غضون 36 ساعة، دخل نحو 8 آلاف مهاجر إلى سبته، ومن ثم إلى الاتحاد الأوروبي، بشكل فعلي.

واتهمت إسبانيا المغرب بممارسة "الابتزاز".