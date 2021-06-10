روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 3187 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 3187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، فضلا عن 94 حالة وفاة.

يشار إلى تسجيل 4640 حالة إصابة جديدة قبل أسبوع، فضلا عن 166 حالة وفاة.

وأضاف المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي، وهو عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بلغ صباح اليوم الخميس على مستوى ألمانيا 3ر19، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 8ر20، وكان يبلغ قبل أسبوع 1ر34.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس من بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و709 آلاف و129 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بشكل واضح؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة بالعدوى لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و563 ألفا و800 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته 89 ألفا و585 شخصا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا لكل سبعة أيام بلغ 74ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 71ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 74 شخصا آخرين.