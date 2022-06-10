رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بإطلاق صاروخين على أراضيها

قالت رواندا إن قوات مسلحة من جمهورية الكونغو الديمقراطية أطلقت صاروخين اليوم الجمعة، على أراضي الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، مما أثار التوترات بين الجارتين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بيان لقوات الدفاع الرواندية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن صواريخ يبلغ قطرها 122 ملم سقطت بالقرب من الحدود في منطقة موسانزي في تمام الساعة 1155 صباحا اليوم الجمعة .

وأضاف البيان أنه لم تقع أية إصابات ولكن الحادث يأتي بعد قصف شنته القوات الكونغولية في المنطقة ذاتها في مارس الماضي وفي منطقة بوريرا في مايو الماضي.

وأسفرت تلك الهجمات السابقة عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات، حسبما أفاد بيان قوات الدفاع الرواندية.

وكانت الكونغو اتهمت رواندا من قبل بدعم جماعة "أم 23" المتمردة في شرق البلاد حيث وقعت اشتباكات مع الجيش الكونغولي في شهر مايو الماضي.

وتنفي رواندا دعمها للمتمردين، الذين يهاجمون بشكل نشط المدنيين والجيش بالقرب من الحدود بين الدولتين، وفر الآلاف من الكونغو من العنف الدائر في البلاد

وعانى شرق الكونغو الغني بالمعادن من الصراعات منذ تسعينيات القرن الماضي عندما تخطت حرب أهلية وإبادة جماعية في رواندا المجاورة الحدود وبالتالي طالت أكثر من ست دول أفريقية.

ورغم إبرام اتفاق سلام في 2003، مازال هناك 120 جماعة مسلحة على الأقل نشطة في المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها نحو عشرين مليون نسمة، بحسب الأمم المتحدة.

ويشمل العنف في شرق الكونغو صراعات مختلفة بشأن السيطرة على الأرض والموارد وحماية المجتمعات المحلية وحركات التمرد المرتبطة بالدول المجاورة